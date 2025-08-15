أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع وصول طائرته إلى ألاسكا، اليوم (الجمعة)، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حالة من الغموض والجدل، عندما غرد على منصة «تروث سوشيال» بقوله: «المخاطر عالية».وكان ترمب قال بوقت سابق في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن «هذا الاجتماع مع بوتين يمهد للقاء ثان مهم للغاية» مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.وألمح إلى أنه من المرجح أن تكون هناك مفاوضات بشأن تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا في وقت لاحق، وهي فكرة يعارضها زيلينسكي.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه ليس من مسؤوليته إبرام صفقة مع نظيره الروسي.وأعلن أن أولويته القصوى في قمة ألاسكا ستكون بحث إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وتترقب الدول الأوروبية وأوكرانيا نتائج القمة المرتقبة مساء اليوم بين الرئيسين، وعلى جدول أعمالها الموضوع الأوكراني ووقف الحرب.ويتخوف القادة الأوروبيون وكييف من إمكانية إلزام الرئيس الأمريكي الجانب الأوكراني بتقديم تنازلات للروس خلال القمة، ما دفعهم قبل أيام إلى عقد لقاء «أونلاين» مع ترمب، تعهد فيه بتقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي ألمح أمس (الخميس) خلال إحاطة صحفية إلى أنه في حال كانت أجزاء اللقاء مع بوتين إيجابية فقد يتصل بزيلينسكي أو ببعض القادة الأوروبيين، أما في حال العكس فلن يتصل بأحد. ورجح أنه سيعرف أجواء اللقاء من الدقائق الأولى- وفق تعبيره.