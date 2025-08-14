أدانت مصر ما أُثير في بعض وسائل الإعلام من تصريحات إسرائيلية حول ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، مؤكدة حرص القاهرة على إرساء السلام في الشرق الأوسط.

وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أمس (الأربعاء) بإيضاحات لذلك، في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار، وتوجه رافض لتبنّي خيار السلام بالمنطقة، والإصرار على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام، والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، وإنهاء الحرب على غزة، وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة.