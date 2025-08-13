حذر مراقبون وخبراء من أن تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط مخاوف من ارتكاب مجازر وحشية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في ظل أوضاع مأساوية يعيشها القطاع منذ أشهر.





وتشير التحليلات إلى أن الخطة قد تتضمن فرض التهجير القسري وتدمير ما تبقى من البنية التحتية في غزة، وهو ما سيقضي على أي أمل في إنجاح الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام وحل الدولتين، فضلاً عن تعقيد ملف الرهائن الإسرائيليين وتقليص فرص إنقاذهم أحياء.

كما يحذر الخبراء من أن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى زيادة التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، إلى جانب تشجيع منظمات وجماعات مسلحة على انتهاك القانون الدولي الإنساني، ما يهدد بإشعال أزمات أوسع تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية.