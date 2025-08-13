لوحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بتفعيل آلية «سناب باك» (آلية الزناد) لإعادة فرض العقوبات على إيران، إذا لم تستأنف المفاوضات مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.وبحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، كتب وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» رسالة إلى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، جاء فيها: «لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس الجاري، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات».وتأتي الرسالة الأوروبية الجديدة، بعد شهرين من ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران.وعقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل مطالب أمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم.وأبلغت التريوكا الأوروبية، إيران خلال محادثات في تركيا الشهر الماضي، أنها قد تمدد موعد أغسطس النهائي لتفعيل العقوبات إذا وافقت طهران على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل سبتمبر القادم.وفي رسالتهم إلى الأمم المتحدة، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن عرضها بالتمديد «ظل دون رد من إيران». واعتبر الوزراء أن «التمديد المحدود سيوفر مزيداً من الوقت لإجراء محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي جديد، مع الحفاظ على القدرة على إعادة فرض العقوبات لمنع انتشار الأسلحة النووية».ومن المقرر أن تنتهي العقوبات الأممية في 18 أكتوبر القادم، ما لم تُفعّل إحدى الدول الأطراف المتبقية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، آلية «سناب باك».تمسك أوروبي بحق تفعيل «سناب باك»وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنهم يملكون «مبرراً قانونياً واضحاً ولا لبس فيه» لإعادة فرض العقوبات على إيران، واعتبروا أن طهران منذ عام 2019 «انتهكت عمداً» التزاماتها بموجب الاتفاق.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توعد الأسبوع الماضي، بـ«رد مناسب وعواقب» على «الترويكا الأوروبية»، حال تفعيلها «سناب باك».واعتبر أنه «ليس للدول الأوروبية الثلاث أي حق قانوني» في استخدام «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات، موضحاً أن إساءة استخدام هذه الأداة ستكون لها عواقب.وأعلنت إيران في يونيو تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تملك مفتشين في البلاد، عقب حرب الـ12 يوماً. والتقى مسؤول رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤولين إيرانيين في طهران، الإثنين، لكن الوكالة لم تعلق على الزيارة.