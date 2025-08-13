أعلنت حركة حماس أن المفاوضات التي تنطلق في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، تركز على وقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات والتوافق الوطني الفلسطيني.وأفادت الحركة بأن وفدا برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والقدس.وقال القيادي في الحركة طاهر النونو إن وفد الحركة شرع في محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم، وتركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، وبحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.ونوه النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، ونزع سلاحها، مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيين.وأعلن مصدر مصري مسؤول، أمس (الثلاثاء)، أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، مؤكداً أن مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مجدداً نحو استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، التأكيد على رفضه أي صفقات جزئية بشأن إعادة الأسرى.