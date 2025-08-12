كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الثلاثاء)، خططاً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنشاء قوة تدخل سريع، تتألف من مئات من عناصر الحرس الوطني، تكون مهمتها الانتشار السريع في المدن الأمريكية التي تشهد احتجاجات أو اضطرابات.

ونقلت الصحيفة عن وثائق داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية أن الخطة تقضي أن يكون 600 جندي في حالة تأهب دائم، ويمكن نشرهم خلال ساعة واحدة فقط، وفق ما تشير الوثائق، وسيجري تقسيمهم إلى مجموعتين كل واحدة قوامها 300 جندي، يتمركزون في قواعد عسكرية بولايتي ألاباما، وأريزونا، وتتولى الأولى نطاق العمليات شرق نهر الميسيسيبي، والثانية غربه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات التكلفة الواردة في الوثائق أن تنفيذ هذه المهمة، إذا جرى اعتماد المقترح، قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في حال تطلب الأمر وضع طائرات عسكرية وطاقمها في حالة جاهزية على مدار الساعة، أما نقل الجنود عبر شركات الطيران التجارية فيُعد أقل تكلفة، بحسب الوثائق، مبينة إن هذا المقترح الذي لم يُكشف سابقاً، يمثل توسعاً محتملاً جديداً في استعداد ترمب لاستخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية، ويعتمد على بند في القانون الأمريكي يتيح للقائد الأعلى للقوات المسلحة تجاوز القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق، التي وُسمت بأنها «مسودة ما قبل القرار»، تحمل مناقشات شاملة حول التداعيات المجتمعية المحتملة لإنشاء مثل هذا البرنامج، موضحة أنه جرى إعداد هذه الوثائق من مسؤولون في الحرس الوطني، وتحمل أختاماً زمنية تعود إلى أواخر يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري.

وأشارت الوثائق إلى أن السنة المالية 2027 ستكون أقرب موعد يمكن فيه إنشاء البرنامج وتمويله عبر العملية التقليدية لميزانية البنتاغون، مع بقاء إمكانية البدء به في وقت أبكر من خلال مصدر تمويل بديل، ولم يعرف ما إذا كان المقترح قد عُرض بالفعل على وزير الدفاع بيت هيغسيث خصوصاً أن متحدثين باسم وزارة الدفاع امتنعوا عن التعليق، فيما لم يرد مكتب الحرس الوطني على طلب «واشنطن بوست» للتعليق.

يذكر أن الحرس الوطني كان قد اختبر هذه الفكرة قبل انتخابات 2020، بوضع 600 جندي في حالة تأهب في أريزونا وألاباما، استعداداً لاحتمال اندلاع أعمال عنف سياسي في البلاد وذلك بعد أشهر من الاضطرابات التي عمت مدناً أمريكية عدة إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، وهو ما دفع إلى نشر الحرس الوطني في مواقع عديدة.