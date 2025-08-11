شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه لا تنازل عن الإصلاحات، مؤكداً أنها انطلقت ولن يكون هناك رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجه البلاد. وقال عون في تصريحات من قصر بعبدا اليوم (الإثنين) إن المسيرة نحو تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة، لكنه سيواصل العمل عليها.وأضاف: «كنا أمام خيارين، إما التعايش مع الخطأ والفساد، أو اختيار الإصلاح، ولهذا قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة».وأكد أن دور القضاء مهم جداً في مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن التشكيلات القضائية التي صدرت أخيراً ستسهم في تسريع عمل القضاء ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن.واعتبر الرئيس اللبناني أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهتها، مؤكداً أن الأمور وضعت الآن على المسار الصحيح، وأن القاعدة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا الاستمرار به. واعتبر أن هناك فرصاً كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.وأضاف: «تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا للبلاد كل شيء يهون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار».وكان الرئيس اللبناني أعلن في أبريل الماضي انطلاق مسار الإصلاحات كخطوة أساسية لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب.ويؤكد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد. وقد صدرت أخيراً تشكيلات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة، وهي خطوة يرى فيها كثيرون محاولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات.