تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات غربية متسارعة تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوات يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة على العلاقات الدولية لإسرائيل، وتزيد من الضغوط على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في قطاع غزة.وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الإثنين)، أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر القادم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال إن الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه فرصة لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه «لا مستقبل لحركة حماس في الدولة الفلسطينية».وشدد ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، على أن الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم، وأن إسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي.وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن «حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة».وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «بحاجة إلى حل سياسي وليس عسكريا».من جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن حكومته تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. وأضاف أن الحكومة ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.وكانت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم.وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك لها، أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد «خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين»، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام إلى هذا التوجه.