أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) اعتقال 365 من مؤيدي حركة «فلسطين أكشن» المحظورة، مؤكدة على حسابها في «إكس» أن المعتقلين متهمون بدعم منظمة محظورة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المتظاهرين كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية ويلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون «ارفعوا أيديكم عن غزة» ويحملون لافتات مثل «أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن».

يذكر أن شرطة لندن كانت قد قالت في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت ما لا يقل عن 200 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لمجموعة «فلسطين أكشن» التي حظرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكتبت الشرطة على منصة «إكس»: اعتقلنا 150 شخصاً في ساحة البرلمان، ما زال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص، ليرتفع العدد بعدها بدقائق إلى 200 معتقل، ثم أعلنت لاحقاً اعتقال 365 متظاهراً.

وأوضحت الشرطة أن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها لمجموعة «فلسطين أكشن» في ساحة البرلمان.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ما بين 500 و600 شخص، مبينة أن عدداً كبيراً من الموجودين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في المظاهرة، وأنها ستوقف كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة فلسطين أكشن.

بالمقابل، طالبت المجموعة الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن أعداداً لا مثيل لها جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم يجازفون بالمشاركة رغم احتمال توقيفهم وربما سجنهم من أجل الدفاع عن الحريات العريقة في بريطانيا.

وكان مشرّعون بريطانيون قرروا في يوليو الماضي حظر جماعة «فلسطين أكشن» بموجب تشريع مناهض للإرهاب، بعد أن اقتحم بعض أعضاء الجماعة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرات خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين، وخربوا طائرتين تستخدمان في التزود بالوقود من خلال رش الطائرتين بطلاء أحمر، وقُدّرت الأضرار بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 مليون دولار).