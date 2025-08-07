أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه لا يعارض لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وقال بوتين للصحفيين بعد اجتماعه اليوم في الكرملين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الذي يزور موسكو: «لقد قلت مراراً أنه ليس لدي أي شيء ضد ذلك (عقد اجتماع مع زيلينسكي)، وهذا أمر ممكن، ولكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك. للأسف، لا يزال ذلك بعيداً عن التنفيذ»، مبيناً أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان محط اهتمام من قبله ومن قبل الطرف الأمريكي.

وفي دره على سؤال للصحفيين عن مبادرة باقتراح للقمة قال بوتين: «أبدى كلا الجانبين اهتماماً، ولم يعد يهم من قال الكلمة أولاً»، لافتاً إلى أن الإمارات قد تستضيف قمّته المرتقبة مع الرئيس ترمب.

وقال بوتين وهو يقف إلى جانب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا على تنظيم فعاليات من هذا النوع، ومن بين أصدقائنا، رئيس الإمارات العربية المتحدة»، مضيفا: الإمارات ستكون من بين الأماكن المناسبة جدا لعقد القمة.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد قال إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ذكر إمكانية الاجتماع الثلاثي بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب وفولوديمير زيلينسكي، ولكن لم يعلق الطرف الروسي على ذلك، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية.

وقال أوشاكوف: «فيما يتعلق بإمكانية إجراء اللقاء الثلاثي الذي تمت مناقشته في واشنطن أمس لسبب ما، فقد ذكرها المبعوث الأمريكي خلال اللقاء في الكرملين، ولكن هذه الإمكانية تحديداً لم تناقش، ولم يعلق عليها الجانب الروسي أبداً»، مضيفاً: «نقترح، في المقام الأول، التركيز على إعداد لقاء ثنائي مع ترمب، ونرى أن من المهم أن يكون هذا اللقاء ناجحاً ومثمراً».