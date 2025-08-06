كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم (الأربعاء) عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاجتماع شخصياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت الأسبوع القادم، ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترمب يخطط لعقد اجتماع يتبعه مباشرة آخر بينه وبين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر المصدران أن ترمب كشف عن خططه خلال مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين اليوم، ووفقاً للصحيفة فإنه من المقرر يقتصر الاجتماع على الرجال الثلاثة فقط، دون مشاركة أي من القادة الأوروبيين.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المكالمة إن القادة الأوروبيين الذين حاولوا لعب دور منسق في الاجتماعات الهادفة إلى إنهاء العنف بين روسيا وأوكرانيا، بدوا متقبلين لما قاله ترمب، ولم يتضح فوراً ما إذا كان بوتين أو زيلينسكي قد وافقا على الخطة التي وصفها ترمب، لكن زيلينسكي شارك في مكالمة ترمب مع القادة الأوروبيين.

وقال زيلينسكي في بيان إنه أجرى محادثة مع الرئيس ترمب، وإن موقفه وموقف القادة الأوروبيين هو أن الحرب يجب أن تنتهي، ولكن بنهاية نزيهة.

وأشار زيلينسكي في خطاب مسائي أيضاً إلى أن روسيا أصبحت أكثر ميلاً لوقف إطلاق النار عقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم، قائلاً: «يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلاً لوقف إطلاق النار»، مضيفاً: الضغط عليها يؤتي ثماره، لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة أن المكالمة شملت رئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الألماني، والأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب نائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف.

ونشر ترمب بعض تفاصيل المكالمة على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن ويتكوف التقى بوتين لساعات في روسيا، ولم يذكر خططه لعقد قمم خاصة به.