في واقعة غير مألوفة داخل قاعة محكمة أمريكية، ربط متهم بقتل امرأة وتقطيع جثتها استعداده للاعتراف بالتهم الموجهة إليه بالحصول على وجبة طعام محددة، في مشهد أثار استغراب القاضي، قبل أن ينتهي برفض الطلب واستئناف إجراءات المحاكمة.

ومثل روبرت كيسلر، البالغ من العمر 74 عامًا، أمام قاضي محكمة مقاطعة هيلزبورو في ولاية فلوريدا، نيك نازارتيان، تمهيدًا لاختيار هيئة المحلفين في قضية مقتل ستيفاني كرون أوفرهولت، البالغة من العمر 47 عامًا، والتي تعود إلى عام 2021.

وجبة مقابل الاعتراف

وبحسب صحيفة «بيبول»، شرح القاضي للمتهم إمكانية الإقرار بالذنب من دون اتفاق مسبق بشأن العقوبة، وهو ما قد يفضي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وينهي إجراءات المحاكمة.

لكن كيسلر طرح شرطًا غير متوقع، معلنًا استعداده للاعتراف مقابل الحصول على شطيرة «فيلي تشيز ستيك» مع البطاطا المقلية ومشروب غازي، بل وحدد إضافاته المفضلة، طالبًا وضع البصل والمايونيز في الشطيرة.

وبرر المتهم طلبه برغبته في تجنيب دافعي الضرائب نفقات المحاكمة، إلا أن القاضي رفض ربط الاعتراف بتقديم الوجبة، موضحًا أنه لا يستطيع توفير الطعام مقابل إقرار قضائي، وإن كان بإمكانه ضمان حصول المتهم على وجبة غداء من دون تحديد مكوناتها.

وبعد رفض طلبه، تراجع كيسلر عن فكرة الاعتراف، وأصر على المضي قدمًا في إجراءات اختيار هيئة المحلفين.

ويختار كيسلر الدفاع عن نفسه في القضية، التي يواجه فيها تهمتي القتل العمد من الدرجة الأولى وتدنيس جثة. وتعود تفاصيلها إلى نوفمبر 2021، حين عثر صيادون على أشلاء الضحية في خليج مكاي بولاية فلوريدا.