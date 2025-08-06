في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات إضافية على «أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا (الجمعة)، يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم (الأربعاء) إلى موسكو للقاء مسؤولين في القيادة الروسية.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس أن ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع، رافضة الكشف عن جدول أعمال الزيارة، قائلة: «ليس لدي تفاصيل حول ما ستشمله الزيارة».والتقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً في موسكو، غير أن هذه الزيارة تأتي بعد مهلة ترمب لروسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة التعرض لعقوبات جديدة.من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس إدراج السفن الروسية في القائمة السوداء، خصوصاً تلك التي تُخفي هويات مالكيها وتتجنب استخدام خدمات الشركات الغربية، ما يجعل فرض العقوبات على مالكيها أمراً معقداً، إلا أن استهداف السفن نفسها أثبت فعاليته أخيراً.وقال مصدران مطلعان على نقاشات البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة على «أسطول الظل» تُعتبر خطوة أولى سهلة لفرض تكلفة على روسيا، فيما أكد مصدر ثالث مقرب من الإدارة أن الأمر قيد الدراسة ضمن مجموعة خيارات أوسع.من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أنه أجرى محادثة مثمرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب تناولت إنهاء الحرب والعقوبات على روسيا، ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.وكتب زيلينسكي في منشور على «إكس»: «الرئيس ترمب على علم تام بالضربات الروسية على كييف وغيرها من المدن والمناطق»، مضيفاً: «أوكرانيا مستعدة أيضاً لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات مسيرة أوكرانية من شأنها أن تكون واحدة من أقوى الاتفاقيات».وأشار إلى أن الصفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، موضحاً أن شركاء كييف الأوروبيين تعهدوا حتى الآن بشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار في إطار خطة جديدة.