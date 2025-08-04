حذرت الاستخبارات الخارجية الروسية من هجوم وشيك، رجحت أن تشنه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ما يعرف بـ«أسطول الظل» الروسي. وكشفت في تقرير لها، اليوم (الإثنين)، أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تخطط لدفع الحلفاء في حلف الناتو نحو شن غارة جماعية على ما يعرف بـ«أسطول الظل».ويقصد بأسطول الظل مجموعة من السفن التجارية يعتقد أن روسيا تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية، خصوصاً المتعلقة بصادرات النفط.وحسب الاستخبارات الروسية، فإن بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف إجبار واشنطن على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية. ولفتت إلى أن لندن تعتزم تكليف القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية.وفرضت بريطانيا في شهر يوليو الماضي عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن عقوبات فُرضت على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط في إطار الحملة على أسطول مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024.ويعتقد خبراء أمنيون أن روسيا تستخدم أسطولاً من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا في 2022.وتوقع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزنة الحرب الروسية.