حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن توريد صواريخ توماهوك الأمريكية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع، خصوصا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.ولفت ميدفيديف في تصريح، اليوم (الإثنين)، إلى أنه من غير الممكن التمييز بين صواريخ توماهوك التقليدية وتلك المزودة برؤوس نووية بمجرد إطلاقها.وتساءل في منشور له عبر تطبيق تليغرام: «كيف ينبغي لروسيا أن ترد؟ بالضبط!»، فيما بدا تلميحا إلى أن رد موسكو سيكون نوويا.وحذر ترمب من على متن الطائرة الرئاسية، أمس (الأحد)، روسيا من إمكانية إرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا لم تنه موسكو الحرب في أوكرانيا قريبا، لافتا إلى أنه قد يكون مستعدا لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام نظام أسلحة جوهري.وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى إسرائيل: «قد أقول لهم: انظروا: إذا لم تنته هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك». وأضاف: «توماهوك سلاح مذهل، وسلاح هجومي للغاية. وبصراحة، روسيا لا تحتاج ذلك».وأضاف: «قد أخبرهم أنه إذا لم تنته الحرب -فقد نقوم بذلك- قد لا نقوم، لكن قد نفعل ذلك. أعتقد أنه من المناسب طرح الأمر».وجاءت تصريحات ترمب بعد أن تحدث هاتفيا (الأحد) مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال الرئيس الأمريكي إنه ذكر إمكانية إرسال صواريخ توماهوك خلال تلك المحادثة.وتساءل ترمب: «هل يريدون رؤية صواريخ توماهوك تذهب في ذلك الاتجاه؟ لا أعتقد ذلك». وأضاف: «أعتقد أنني قد أتحدث مع روسيا بشأن ذلك». وتابع: «صواريخ توماهوك هي خطوة جديدة من العدوان».وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيضر بشكل خطير بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.من جانبه، وصف زيلينسكي مكالمته الأخيرة مع ترمب بأنها «مثمرة للغاية»، وقال إن الاثنين ناقشا تعزيز «الدفاع الجوي لأوكرانيا، ومرونتها، وقدراتها بعيدة المدى»، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة.