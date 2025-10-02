أغلقت شرطة ميونخ منطقة مهرجان أكتوبر مؤقتاً مساء أمس (الأربعاء)، بعد تلقي تهديد غامض بمتفجرات مرتبط بانفجار مدمر في منزل سكني شمال المدينة أسفر عن مقتل مشتبه به.

وأدى الإغلاق، الذي استمر لساعات، إلى إجلاء آلاف الزوار المرتقبين، ونشر 500 شرطي وكلاب كشف ألغام لتفتيش الموقع الواسع، حيث يتجمع ملايين الزوار سنوياً، وبعد تفتيش مكثف، أعلنت السلطات ألا شيء مشبوهاً تم العثور عليه، ما سمح بإعادة فتح المهرجان.

وبدأت الأحداث بعدما شهد منزل منعزل شمال ميونخ، انفجارات وأصوات إطلاق نار، ما أدى إلى اندلاع حريق، ووصلت فرق الإطفاء والشرطة لتجد سيارة فان محترقة وعدة مركبات متضررة، إضافة إلى «فخاخ متفجرة» داخل المنزل، كما أفادت الشرطة.

وفي مذكرة كتبها المشتبه به – الذي عُثر على جثته في المنزل ويُعتقد أنه انتحر – وُجد تهديد غامض بمتفجرات موجه إلى مهرجان أكتوبر، ما دفع الشرطة إلى التحقيق في روابط محتملة بين الحادث والموقع الاحتفالي.





العملية درامية جداً

وأكد نائب رئيس شرطة ميونخ، كريستيان هوبر، في مؤتمر صحفي: «كانت العملية درامية جداً، لكن التحقيقات أكدت عدم وجود خطر حقيقي على المهرجان أو مواقع أخرى في المدينة»، ووصفت الشرطة الحادث بأنه «نزاع أسري»، مع نفي أي تورط لليمين المتطرف، كما أكد وزير الداخلية البافاري.

ويُعد مهرجان أكتوبر في ميونخ، الذي يقام سنوياً منذ 1810 للاحتفال بزفاف الأمير لويس البافاري، أكبر مهرجان شعبي في العالم، حيث يجذب أكثر من 6 ملايين زائر كل عام.

وبدأ المهرجات هذا العام في 20 سبتمبر، وقد استقطب بالفعل 3.5 مليون زائر حتى الآن، مع ميزانية اقتصادية تصل إلى 1.2 مليار يورو، ومع ذلك، لم يكن هذا التهديد الأول؛ فالمهرجان شهد حوادث أمنية سابقة، مثل إطلاق نار في 2016 أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وتهديدات إرهابية في 2018 أدت إلى نشر آلاف الشرطيين.

وتأتي الواقعة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في ألمانيا بعد حوادث مثل الهجوم بالسكين في سولينغن في أغسطس الماضي، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في التجمعات الكبرى، بما في ذلك فحوصات أمنية مشددة وكاميرات مراقبة في أكتوبرفيست.