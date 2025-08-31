شي جينبينغ يستعرض أوراقه.. قمة أمنية وعرض عسكري لترسيخ نفوذ الصين العالمي

في لحظة وُصفت بأنها الأكثر مواتاة لبكين منذ سنوات، يستعد الرئيس الصيني شي جينبينغ لاستقبال زعيمي روسيا والهند في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين، تليها احتفالات عسكرية ضخمة في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية. حضور فلاديمير بوتين وناريندرا مودي، إلى جانب قادة من دول ناشئة كتركيا وماليزيا وباكستان، يعكس قدرة الصين على جمع شركاء من «الجنوب العالمي» تحت مظلتها، في وقت تتراجع فيه الثقة بالولايات المتحدة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.القمة تأتي في ظرف دقيق: روسيا وجدت في الدعم الصيني غطاءً سياسيًا بعد عزلة الغرب، فيما دفعت الرسوم الأميركية المضاعفة على السلع الهندية مودي لإعادة النظر في علاقاته بواشنطن والتوجه شرقًا. هكذا تحوّلت سياسات ترامب التجارية وتقاربه مع الكرملين إلى فرصة ذهبية لشي لإظهار أن بكين باتت مركز جذب دبلوماسي لا يمكن تجاهله.أما العرض العسكري في بكين، المقرر الأربعاء، فسيكون أكثر من مجرد استعراض قوة؛ إذ تحاول الصين إعادة صياغة الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية لتأكيد أن النصر تحقق بفضل تضحيات الصين والاتحاد السوفيتي، وليس الغرب وحده. هذا «الصراع على الذاكرة» يوازيه صراع سياسي على قيادة النظام العالمي، حيث تسعى بكين وموسكو لتقويض الرواية الغربية وترسيخ شرعية نفوذهما.ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد احتفال أو قمة دورية، بل إعادة تموضع استراتيجي. فالصين تحاول استغلال تصدع التحالفات الغربية، وتراجع ثقة بعض الدول في واشنطن، لتقديم نفسها شريكًا بديلًا قادرًا على موازنة النفوذ الأميركي. الرسالة التي تبعث بها بكين واضحة: عالم ما بعد الحرب الباردة لم يعد أحادي القطب، والصين باتت في قلب المعادلة.