«الإسلامية» تعزز خدماتها التوعوية للمعتمرين في مكة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم برامجها التوعوية والشرعية للمعتمرين في مكة المكرمة، في خطوة تواكب توافد جموع المعتمرين لموسم العمرة للعام 1447. وتأتي هذه الخدمات تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار السعي المستمر لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتتضمن الجهود التوعوية التي تقدمها الوزارة مجموعة من الخدمات الميدانية، إذ يتم توزيع كبائن توعوية ومشاركة دعاة ومترجمين متواجدين على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المعتمرين وتعليمهم أحكام العمرة، إضافةً إلى توجيههم بكيفية أداء المناسك وفقاً للكتاب والسنة النبوية.

كما تستفيد الوزارة من التقنية الحديثة من خلال الشاشات الإلكترونية التي تبث رسائل توعوية متعددة اللغات، إلى جانب تشغيل مكتبة إلكترونية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المعتمرين تحميل الكتب والمطويات الشرعية عبر رموز QR باستخدام هواتفهم الذكية. كما تُوزع مطبوعات دعوية بعدة لغات لتلبية احتياجات مختلف الجنسيات.

وتأتي هذه الخدمات تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز الوعي الشرعي وتيسير أداء مناسك العمرة، بما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.