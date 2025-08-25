ناشونال جيوغرافيك تكشف عن الجزء الجديد من سلسلة أفلامها الوثائقية: «كنوز الجزيرة العربية المنسية: المملكة النبطية»

الفيلم الوثائقي من إنتاج محلي، مدته 45 دقيقة، ويُروى باللغة الإنجليزية بصوت الممثلة الأمريكية المرشحة لجائزة الأوسكار ماجي جيلينهال وبصوت الإعلامية السعودية وئام الدخيل باللغة العربية

سيكون العرض الأول على قناة ناشونال جيوغرافيك في 27 أغسطس، وعلى ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في 28 أغسطس، وسيبدأ عرضه حصرياً على ديزني+ في 29 أغسطس

في أعماق الصحارى وبين صخور الحجر الرملي، ترقد أسرار مملكة غيّرت مجرى تاريخ شبه الجزيرة العربية. وفي أحدث إنتاجاتها الوثائقية، "، تُسلّط ناشونال جيوغرافيك الضوء على حضارة ازدهرت في قلب الصحراء وتكيّفت بذكاء مع بيئتها، متجاوزة نفوذ أقوى الإمبراطوريات ومُذهلة العالم بإنجازاتها.

ينطلق الفيلم الوثائقي في رحلة أثرية ملحمية عبر أعظم مدن الأنباط: البتراء في الأردن، وشقيقتها التوأم الحِجر في السعودية، حيث يكشف علماء الآثار في المنطقة عن أدلة جديدة تُسهم في فهم كيف ازدهرت هذه الحضارة الغامضة. من روعة المعالم المنحوتة في الصخر، إلى بقايا وآثار طرق التجارة وأنظمة المياه المتقدمة، مروراً بالدور المحوري الذي أدته النساء في تشكيل المجتمع، تُروى الحكاية من خلال مشاهد بصرية غامرة مدعومة بأحدث ما توصّلت إليه الأبحاث العلمية.

يستعرض الفيلم الوثائقي قدرة الأنباط الاستثنائية على تحويل صحراء قاحلة إلى مركز تجاري مزدهر، بفضل تخطيطهم الحضري المُتقدّم وأنظمة إدارة المياه الذكية التي طوّروها. وقد مكّنتهم براعتهم في التجارة البرّية من السيطرة على مسارات حيوية وتكوين ثروات هائلة، ما جذب اهتمام قوى عظمى مثل المصريين في عهد كليوباترا والرومان.

يعتمد الفيلم الوثائقي في سرده على خبرات محلية ورؤية نابعة من فهم عميق للبيئة والتاريخ، ما يمنحه منظوراً أصيلاً عن واحدة من أكثر حضارات العرب غموضاً. ويظهر فيه عدد من الخبراء الإقليميين، من بينهم عالم الآثار السعودي الدكتور ضيف الله الطلحي، عميد كلية الآداب السابق بجامعة حائل، والمدير المشارك السابق لمشروع التنقيب في مدائن صالح.

يكمن لغز مدينة الحِجر في قلب الوثائقي؛ المدينة التي كانت ذات يوم مركزاً مزدهراً ولكن اندثارها المفاجئ لا يزال يحيّر الباحثين. ومع تتابع خيوط السرد، يُطرح السؤال: كيف لمملكة بلغت هذا القدر من الثراء والنفوذ والحنكة أن تنزلق إلى هامش الذاكرة التاريخية بهذا الشكل الغامض؟ ومن أبرز الاكتشافات الأثرية التي يستعرضها الفيلم الوثائقي إعادة بناء وجه امرأة نبطية قديمة للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك استناداً إلى بقايا هيكل عظمي عُثِر عليه في الحِجر، وهو إنجاز علمي غير مسبوق يُتيح لنا رؤية ملامح إنسان بوضوح عاش قبل أكثر من ألفي عام.

يُروى الفيلم الوثائقي باللغة الإنجليزية بصوت النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار ماجي جيلنهال، المشهورة من فيلمي "The Lost Daughter" و"Crazy Heart"، وباللغة العربية بصوت الإعلامية السعودية وئام الدخيل. الفيلم الوثائقي من إخراج ديريك فيرهِييه وإينتي كالفات، ومن إنتاج أيفان بوسو وراجول تشاوهان، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

يُعدّ فيلم «مملكة الأنباط» الوثائقي الجزء الثاني من سلسلة «كنوز العرب المفقودة» التي تنتجها ناشونال جيوغرافيك، بعد الجزء الأول «المدينة القديمة دادان»، الذي يُمكن مشاهدته حالياً على ديزني+.

من المُقرر عرض الوثائقي الجديد على قناة ناشونال جيوغرافيك في 27 أغسطس، وعلى ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في 28 أغسطس، فيما سيكون مُتاحاً للمشاهدة على ديزني+ ابتداءً من 29 أغسطس. وتُعرض قناتا ناشونال جيوغرافيك وناشونال جيوغرافيك أبوظبي عبر شبكات إتصالات وDu وSTC، كما تتوفّر قناة ناشونال جيوغرافيك أيضاً ضمن باقات beIN.