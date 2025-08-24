أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تخريج السرية الثالثة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)، بعد إتمام منسوبيها مراحل التدريب الفردي التخصصي في قاعدة فورت بليس العسكرية بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية. ويُمثل التخريج امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين جرى تأهيلهما قبل عدة أشهر، ضمن خطة متكاملة لتأهيل أطقم التشغيل والصيانة لمنظومة «ثاد»، إحدى أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تقدماً على مستوى العالم، وتُعد ركيزة أساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة. وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب برامج مكثفة شملت التدريب الفني والعملياتي، وتمارين المحاكاة القتالية، والتمارين الميدانية المتقدمة، بإشراف خبراء من الشركة المصنعة وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، في إطار اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. ويأتي البرنامج التدريبي ضمن إستراتيجية وزارة الدفاع لتعزيز قدرات القوات المسلحة عبر التأهيل النوعي والتدريب الاحترافي، وبما يواكب متطلبات العمليات الحديثة ويرتقي بالجاهزية القتالية والفنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحديث العسكري والتوطين التقني. وشهد حفل التخريج، الذي أُقيم في مقر قاعدة فورت بليس العسكرية، قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى اللواء الركن خالد الزهراني، نيابةً عن قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي والجهات التدريبية ذات العلاقة.