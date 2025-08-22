أسفرت المواجهات العنيفة في عملية اعتقال زعيم جبهة الشعب السياسي المعارض في إقليم كردستان العراق لاهور شيخ جنكي، عن سقوط 3 قتلى و20 مصابا. وأعلن مصدر أمني أن القوات الأمنية تقوم بعملية تمشيط لمناطق الاشتباكات.وأظهر مقطع فيديو نشر، اليوم (الجمعة)، لحظة اعتقال شيخ جنكي من قبل قوات أمنية في مدينة السليمانية.وفي الفيديو الذي نشرته شبكة «روداو» الإعلامية، ظهر شيخ جنكي محاطا بعشرات العناصر الأمنية بزي عسكري، أثناء اقتياده إلى سيارة تابعة للقوات.وسبقت عملية اعتقال لاهور شيخ جنكي، اشتباكات استمرت لنحو 4 ساعات بالقرب من فندق «لالازار» في السليمانية، حيث كان يقيم.وأفاد مصدر أمني لشبكة «روداو» باعتقال لاهور شيخ جنكي واثنين من أشقائه، هما بولاد وآسو. وأكد اعتقال الشقيق بولاد شيخ جنكي مصابا بجروح، بعد أن رفض تسليم نفسه لقوات الأمن. وتحدثت تقارير عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الاشتباكات التي تخللت اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب.من جانبها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية مقتل أحد منتسبيها خلال عملية أمنية، وأكدت القبض على عدد من الخارجين عن القانون.وكانت محكمة تحقيقات أمن السليمانية، أصدرت أمس (الخميس)، وفقا للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي، أمرا بالقبض على لاهور شيخ جنكي.