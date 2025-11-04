استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم.

وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وعُزف السلامان الملكيان السعودي والماليزي، واستعرض ملك ماليزيا مع ولي العهد حرس الشرف.

وعقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم، جلسة مباحثات رسمية، رحب ولي العهد في بدايتها بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء ولي العهد.

وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.

فيما حضر من الجانب الماليزي، الأمير إدريس إبراهيم، والأمير عبدالرحمن إبراهيم، ووزير الدفاع محمد خالد بن نور الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية عمران بن محمد زين، ورئيس الديوان الملكي الدكتور عزمي بن روحاني، وسفير ماليزيا لدى المملكة محمد بكري سيد عبدالرحمن، ورئيس المراسم السفير إكرام بن محمد إبراهيم، ورئيس المراسم الحكومية روزينو بن رملي، ورئيس المراسم الملكية أوزان لافندي بن زيراثيني، والسكرتير الخاص الأول لملك ماليزيا جابا ين محمد نوح، ونائب السكرتير الخاص لملك ماليزيا محمد هيداس سونغ.