فتح باب التسجيل لحج 1447هـ عبر منصة «نسك حج»

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ/2026 من دول الأقليات الإسلامية، عبر منصة «نسك حج» الرسمية والمعتمدة، ضمن برنامج الحج المباشر دون الحاجة للتعامل مع وسطاء خارجيين.

وأكدت الوزارة أن المنصة تتيح للحجاج اختيار الباقات وسداد قيمتها إلكترونياً، في تجربة تكاملية تحت إشراف الوزارة، بهدف تسهيل رحلة الحاج منذ التسجيل وحتى أداء المناسك.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي hajj.nusuk.sa ابتداءً من 15 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 7 أكتوبر 2025، مشددة على أن التعامل مع أي جهات أو وسطاء خارج المنصة يعد مخالفة رسمية، داعية الراغبين إلى التأكد من التسجيل فقط عبر منصة «نسك حج» المعتمدة من وزارة الحج والعمرة.