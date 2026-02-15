أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن طهران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن إذا أبدى الأمريكيون استعداداً لمناقشة رفع العقوبات.



جولة ثانية في جنيف



وأكد روانجي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم (الأحد)، أن جولة ثانية من المحادثات النووية ستُعقد الثلاثاء في جنيف، بعد استئناف طهران وواشنطن المحادثات في سلطنة عُمان في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال تخت روانجي لـ«بي بي سي»: «سارت المحادثات الأولية في اتجاه إيجابي إلى حد كبير، لكن من السابق لأوانه تقييمها».



وذكرت إيران أنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت مراراً ربط هذا الملف بقضايا أخرى، بما في ذلك برنامج الصواريخ.



وقف تخصيب اليورانيوم



وأبلغ مصدر «رويترز»، الجمعة، أن وفداً أمريكياً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي الجانب الإيراني، صباح الثلاثاء، بوساطة من ممثلين عن سلطنة عُمان.



وجدد الدبلوماسي الإيراني تأكيد موقف طهران الرافض لفكرة وقف تخصيب اليورانيوم، وهو ما كان عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق العام الماضي مع الولايات المتحدة التي تعتبر التخصيب داخل إيران طريقاً لامتلاك أسلحة نووية، وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك مثل هذه الأسلحة.



اتفاق يرضي كل الأطراف



من جانبها، كشفت صحيفة «نيويورك بوست»، أن كبار المستشارين في الإدارة الأمريكية حذروا من أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يُعد مهمة معقدة، بل تكاد تكون مستحيلة.



وأُبلغت القيادة الأمريكية أن التجارب السابقة تشير إلى أن أي اتفاق يرضي جميع الأطراف كان دائماً صعب التحقق، وأن على الإدارة الاستعداد لمواجهة مفاوضات شاقة وطويلة الأمد.



جاءت التحذيرات بعد أن سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كبار مستشاريه عن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع طهران، فأكد المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أن التاريخ يظهر فشل الغرب في تحقيق صفقات إيجابية مع إيران، لكنهما شددا على ضرورة الحفاظ على موقف تفاوضي متشدد خلال أي محادثات مستقبلية. وتمت الإشارة إلى أن أي عرض محتمل سيتم عرضه على الرئيس ليقرر الموافقة أو الرفض بعد تقييم النتائج.



التلويح بالخيار العسكري



ومن المقرر عقد جولة ثانية من المباحثات في جنيف، في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار وتحقيق تقدم يمكن البناء عليه.



وتأتي المحادثات في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية باستخدام القوة العسكرية في حال فشل الاتفاق، إذ حذّر مسؤولون أمريكيون من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع إلى خيار عسكري مباشر، مؤكدين أن إيران ستواجه «لحظة صادمة للغاية» إذا لم تلتزم بحدود برنامجها النووي.