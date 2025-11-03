رأس وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، الاجتماع الـ51 للمجلس الأعلى للجامعة، وذلك بمقر الجامعة في الرياض.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتُخذ حيالها عدد من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.

شارك في الاجتماع كل من رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، ونائب وزير التعليم بدولة المقر الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والمدير العام للأمن الوطني مدير عام مراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة، ورئيس أكاديمية الشرطة بدولة قطر اللواء عبدالرحمن ماجد السليطي، ورئيس جامعة الجزائر الدكتور خالد رواسكي، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.

يُذكر أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها، ويُعاد تشكيل عضويته كل ثلاث سنوات بمشاركة عدد من القيادات العربية في المجالات الأكاديمية والأمنية.