استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مناهل الردادي.

كما حضره من جانب المنظمة الدولية، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، ومدير فريق المنظمة الدولية للهجرة في المملكة أشرف النور، وعدد من المسؤولين.