يؤكّد عدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية، أن السعودية تلعب دوراً محورياً وحاسماً في الحفاظ على استقرار اليمن، وكبح جماح الانفلات الأمني ومنع انزلاق البلاد نحو صراعات أكثر تعقيداً، منطلقة من روابط الأخوّة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرون أنه لولا التدخّل السعودي في دعم ومساندة الشرعية اليمنية لكانت فاتورة الصراع أثقل بكثير على النسيج الاجتماعي والوطني.

ويضاف إلى دعم السعودية لليمن عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، الدعم الإنساني والتنموي عن طريق مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي ينظر إليه على أنه الأنموذج الرائد في العمل الإنساني والتنموي، من خلال المشاريع النوعية التي نفذت وما زالت تنفذ في مختلف أرجاء اليمن، ملبيةً أهم حاجات ومطالب الشعب اليمني الصحية والتعليمية والإغاثية، وفي مجالات الطرق والنقل والتدريب للجنسين من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية لبلادهم.

ويتواصل الدعم السعودي من خلال اللقاءات المستمرة مع مختلف أطياف الشعب اليمني في المحافظات المحررة لمعرفة أهم متطلباتهم وحاجاتهم التي تلامس حياتهم اليومية خصوصاً ما يتعلق بالماء والكهرباء وغلاء الأسعار وتوفر السلع الأساسية الضرورية، وسط أجواء إيجابية تبرهن الحرص على السير باليمن نحو الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.