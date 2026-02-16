صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك مساء (الجمعة) الموافق 3 رمضان 1447 (20 فبراير 2026م). وتأتي هذه الموافقة امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة للعمل الخيري وتعظيم أثره، لاسيما في شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً واسعاً على أعمال البر والإحسان.

وتجسّد حملة «إحسان» ما يحظى به العمل الخيري من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في أعمال البر والتكافل المجتمعي في شهر تتضاعف فيه الأجور.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة «إحسان» الدكتور ماجد القصبي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للمنصة، مؤكداً أن الحملة تأتي امتداداً لنجاحات الحملات السابقة التي تحقّقت بفضل الله ثم بتكاتف أفراد المجتمع وحبهم لفعل الخير. وأوضح أن المنصة تعمل وفق إطار محوكم يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية وفي أسرع وقت.

وأشار القصبي، إلى أن منصة «إحسان» تشهد على مدار العام إقبالاً كبيراً من الأفراد والمؤسسات للتبرع للأعمال الخيرية، ويتضاعف هذا الإقبال في رمضان المبارك، حيث تجاوز عدد عمليات التبرع منذ إطلاق المنصة حتى الآن أكثر من 330 مليون عملية تبرع.

وتستقبل منصة «إحسان» مساهمات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك صندوق إحسان الوقفي، عبر قنوات رقمية موثوقة وآمنة.