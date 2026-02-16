رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة. وأكّد أمير تبوك، أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لاهتمام القيادة بكل ما يعزّز برامج العمل الخيري ويدعم أثره في المجتمع، لا سيما في هذا الشهر الفضيل. ودعا أهالي المنطقة ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي إلى المشاركة في الحملة عبر القنوات الرقمية الموثوقة، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية عالية، ويسهم في ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

واختتم أمير تبوك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن أمنه وعزه ورخاءه.