نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أمس، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لرئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيداً من النماء والتقدم والازدهار.

حضر حفل الافتتاح نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.