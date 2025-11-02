نظّم قسم الجلدية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب المخبري، الفعالية الثانية التوعوية والترفيهية الخاصة بمرضى انحلال الجلد الفقاعي الوراثي وأسرهم.

وأوضحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة نانسي السيد شحاتة، أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة مرضى انحلال الجلد الفقاعي، وتوفير مساحة للدعم النفسي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم، مشيرة إلى أن الفعالية استهدفت أكثر من ٤٠ حالة من مختلف الفئات العمرية. وتضمنت الفعالية ورشاً تعليمية للعناية بالجروح للأمهات، ومحاضرات علمية قدمها متخصصون في الجلدية، وطب الأسنان، والصحة النفسية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال، وعروض ثقافية ومسابقات تفاعلية، وانتهت بتوزيع هدايا رمزية للمشاركين.

من جانبه، عبّر رئيس الجمعية السعودية للطب المخبري، البروفيسور زهير أحمد أوان، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل والتوعية المجتمعية، مشدداً على أهمية المبادرات التي تُعنى بالفئات النادرة من المرضى وتُسهم في رفع الوعي بظروفهم الصحية والنفسية.