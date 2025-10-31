الصين تستثمر 375 مليون ريال لصناعة الكابلات في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة ZTT الصينية لإنشاء مصنع متطور للكابلات البحرية والأرضية في ميناء رأس الخير باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال، على مساحة تُقدّر بـ80 ألف متر مربع.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع في الرياض، بين رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع والرئيس التنفيذي لمجموعة ZTT شيوي جيانلين، في خطوة تُعزز من موقع المملكة الصناعي واللوجستي عالميًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعة الكابلات البحرية والأرضية واستقطاب التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، موضحًا أنه يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث.

وسيُنتج المصنع سنويًا نحو 500 كيلومتر من الكابلات البحرية و500 كيلومتر من الكابلات الأرضية، إضافة إلى 12.500 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، ما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المشاريع الوطنية والإقليمية في مجالات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية.

ويُعد ميناء رأس الخير أحد أبرز الموانئ الصناعية في المملكة، بمساحة إجمالية تبلغ 23 كيلومترًا مربعًا و14 رصيفًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون طن سنويًا، مدعومًا بمعدات تشغيلية متقدمة تواكب أعلى المعايير الدولية.

يذكر أن مجموعة ZTT الصينية تُعد من الرواد عالميًا في تصنيع الكيابل والاتصالات والطاقة، وتدير مصانع في ألمانيا وتركيا والمغرب وإندونيسيا، ضمن خطتها للتوسع في أسواق الخليج العربي.