استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في مقر الرئاسة بالرياض، أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقدّم أعضاء هيئة كبار العلماء تهنئتهم للدكتور الفوزان بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء، منوهين بما يتمتع به من الرسوخ العلمي، وجهوده في نشر العلم الشرعي.

وقال الدكتور الفوزان: «لقد منّ الله تعالى علينا بهذا الدين، وبهذا البلد الأمين المملكة العربية السعودية التي تستمدّ نهجها من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ، وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، ويبذل ولاة أمرها - أيّدهم الله - الجهود الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين».

وقدّم شكره لأعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدًا استمرار الهيئة في نهجها بالنظر فيما يحال إليها من الجهات والأفراد من استفتاءات ومسائل شرعية بحسب اختصاصها.

حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي الدكتور فهد بن سعد الماجد.