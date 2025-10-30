تابعوا عكاظ على
Google News Account

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك يرافقه عدد من قيادات الشركة.

واطّلع خلال اللقاء على عرضٍ موجزٍ عن مشروعات الشركة الجاري تنفيذها، والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء في مختلف محافظات المنطقة.

وأكّد أمير جازان على أهمية مضاعفة الجهود في تنفيذ المشروعات الحيوية، ومواصلة العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لأعمال ومشروعات الشركة في جازان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي، والرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان المهندس عبدالإله إدريس.

أخبار ذات صلة
 
وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وزير الحرس الوطني يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
تعليم الرياض يطبق الدوام الشتوي.. الأحد
تعليم الرياض يطبق الدوام الشتوي.. الأحد