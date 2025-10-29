زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جناح المركز السعودي لسلامة المرضى ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، واطّلع على أبرز أنشطة ومبادرات المركز المشاركة في الملتقى، التي تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في القطاع الصحي بالمملكة.

وخلال الزيارة، اطلع على أبرز الفعاليات التي نفّذها المركز خلال أيام الملتقى، ومنها ورشة العمل التي أقيمت في اليوم الأول، والجلسات الحوارية العلمية الموجهة للممارسين الصحيين، إضافة إلى تدشين المنصة التعليمية الإلكترونية للمركز السعودي لسلامة المرضى، التي تُعد من المبادرات النوعية لتمكين الممارسين الصحيين من التعلم الذاتي وفق معايير معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

كما اطّلع الوزير على فعالية «غرفة الخطر الخفي» التي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز المهارات والمحاكاة الصحية في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، التي تقدّم تجربة محاكاة واقعية لغرفة الطوارئ تُبرز أهمية التحقق من هوية المريض والالتزام بالبروتوكولات العلاجية لضمان تقديم رعاية آمنة.