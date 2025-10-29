11f3b01c-fd1e-4f52-b34f-f404915f0d39
11f3b01c-fd1e-4f52-b34f-f404915f0d39
تابعوا عكاظ على
Google News Account

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، فعالية موسم التشجير الوطني 2025 «يد تغرس وأرض تزدهر» في نسختها الثانية، إيذانًا ببدء البرامج والأنشطة المصاحبة، مطلعاً على فيديو تعريفي عن البرنامج وأهدافه، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتبوك المهندس عارف بركات الميهوبي.

ونوه أمير تبوك خلال التدشين بحرص القيادة على الحفاظ على البيئة، مؤكداً أهمية استمرار المبادرات البيئية التي تعزز جودة الحياة، مثمناً جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية ذات الصلة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن سفر الزهراني الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه، وتمنى له التوفيق والسداد في مهمات عمله.

أخبار ذات صلة
 
«الشورى» يطالب صندوق الموارد بزيادة نسب التوظيف
«الشورى» يطالب صندوق الموارد بزيادة نسب التوظيف
المملكة وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي
المملكة وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي