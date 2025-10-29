دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، فعالية موسم التشجير الوطني 2025 «يد تغرس وأرض تزدهر» في نسختها الثانية، إيذانًا ببدء البرامج والأنشطة المصاحبة، مطلعاً على فيديو تعريفي عن البرنامج وأهدافه، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتبوك المهندس عارف بركات الميهوبي.

ونوه أمير تبوك خلال التدشين بحرص القيادة على الحفاظ على البيئة، مؤكداً أهمية استمرار المبادرات البيئية التي تعزز جودة الحياة، مثمناً جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية ذات الصلة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن سفر الزهراني الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه، وتمنى له التوفيق والسداد في مهمات عمله.