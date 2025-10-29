رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية

استقبل رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، أمس في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك على هامش زيارة دولته للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.

وخلال الاستقبال، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية الاستمرار في بذل جميع الجهود لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مخرجات ونتائج قمة حل الدولتين، وإعلان نيويورك للحل السلمي، ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلان شرم الشيخ، والاجتماع التنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقُد مؤخراً بالرياض، والجهود الدولية المشتركة لضمان تنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية والمؤسسية، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم ميزانيتها، بما في ذلك عبر التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وأهمية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية.

حضر الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.