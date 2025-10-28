التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المستشار الشرعي بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، يرافقه مدير عام الإفتاء والبحوث العلمية بالمنطقة عبدالله حمدي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال وجهود فرع الإفتاء بالمنطقة، وما يُقدّمه من برامج توعوية وإرشادية تسهم في نشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

وأكد أمير المنطقة أهمية ما تحظى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وفروعها من دعم واهتمام من القيادة في ترسيخ قيم الدين الحنيف، وخدمة الدعوة والإفتاء بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز اللحمة الوطنية، والوعي الديني الصحيح، والرد على استفسارات المواطنين والمقيمين وفق منهج علمي رصين.

كما التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي المستشار الشرعي بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، يرافقه مدير عام الإفتاء والبحوث العلمية بالمنطقة عبدالله حمدي

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي.