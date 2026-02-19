غاز سام يحصد أرواح 37 عاملاً بمنجم في نيجيريا وقرار حكومي عاجل

لقي ما لا يقل عن 37 عامل مناجم مصرعهم نتيجة تسمم بغاز أول أكسيد الكربون في موقع تعدين بولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووقعت الحادثة، أمس (الأربعاء)، داخل حفرة تعدين في منطقة كامباني التابعة لبلدية واسي، كما تم نقل 25 عاملًا آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج إثر تعرضهم للاختناق.



وقال وزير تنمية المعادن الصلبة في نيجيريا، ديلي ألاك، إن الموقع عبارة عن منجم رصاص مهجور يحتوي على مخزونات معدنية قابلة لإطلاق غازات سامة، وأوضح أن بعض السكان المحليين، الذين لم يكونوا على دراية بخطورة الانبعاثات، دخلوا النفق لاستخراج المعادن، ما أدى إلى استنشاقهم الغاز السام.

وعلى إثر الحادثة، أصدر الوزير قرارًا بإغلاق مناطق التعدين المشمولة بالرخصة رقم 11810، التي تديرها شركة «سوليد يونيت نيجيريا ليميتد» والمملوكة لعبد الله دان-تشاينا في منطقة زوراق، بعد وفاة عدد من الأهالي الذين يُعتقد أنهم كانوا يعملون في حفرة تنبعث منها غازات خطرة.



وأشار التقرير الأمني إلى أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا، لقوا حتفهم أثناء عملهم تحت الأرض بسبب استنشاق الغاز.

من جهتها، ذكرت حكومة ولاية بلاتو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يُخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم، دون تحديد حصيلة نهائية، مؤكدة أن مصابين آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول الموقع لمنع الدخول إليه وتفادي وقوع ضحايا جدد، في حين أمرت الحكومة الفيدرالية بالإغلاق الفوري لجميع أنشطة التعدين في المنطقة المتضررة إلى حين انتهاء التحقيقات.

وتشير تقارير إلى أن غالبية أنشطة التعدين في نيجيريا تتم بصورة غير قانونية، مع تدابير سلامة محدودة وافتقار العمال إلى معدات الحماية الأساسية.