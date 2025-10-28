في دقائق فقط.. احصل على تأشيرة زيارة إلى السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرسمية «KSA Visa» نسخةً تجريبية جديدة تتيح للراغبين في زيارة المملكة بغرض زيارة العائلة والأصدقاء التقدّم بطلب تأشيرة إلكترونية بطريقة سهلة وسريعة، ضمن جهود المملكة لتعزيز الانفتاح السياحي وتسهيل حركة الزوار.

وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي للمنصة، فإن تأشيرة «العائلة والأصدقاء» تمكّن الزوار من زيارة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين في المملكة، مع إمكانية المشاركة في الأنشطة السياحية وحضور الفعاليات، وأداء مناسك العمرة خارج موسم الحج.

أنواع التأشيرات ومدد الإقامة

توفّر المنصة خيارين رئيسيين للتأشيرة:

تأشيرة لمرة واحدة: صالحة لمدة 90 يومًا، وتتيح الإقامة لمدة مماثلة.

تأشيرة متعددة الدخول: صلاحيتها سنة واحدة، مع إمكانية الإقامة لمدة 90 يومًا في كل زيارة.

الرسوم وطريقة الدفع

حددت وزارة الخارجية السعودية رسوم التأشيرة على النحو التالي:

80 دولارًا أمريكيًا رسوم التأشيرة (قابلة للاسترداد).

10.5 دولار رسوم خدمة رقمية للتأشيرة (غير مستردة).

10.5 دولار رسوم خدمة رقمية للتأمين (غير مستردة).

رسوم تأمين صحي تُحدد بحسب شركة التأمين المختارة.

ويتم معالجة الطلبات في مدة تتراوح بين دقيقة واحدة إلى ثلاثة أيام عمل فقط، وفقًا لنظام المنصة.

الفئات المؤهلة للحصول على التأشيرة

تتيح السعودية الحصول على تأشيرة الزيارة للعائلة والأصدقاء عبر ثلاث طرق رئيسية:

التأشيرة الإلكترونية:

يحصل عليها المتقدّمون فورياً عبر المنصة، وتُرسل إلى البريد الإلكتروني. وهي متاحة لمواطني الدول المؤهلة أو لحاملي تأشيرات «شنغن» أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، وكذلك للمقيمين الدائمين في هذه الدول أو في دول مجلس التعاون الخليجي.

التأشيرة عبر مكاتب الخدمات أو السفارات:

يمكن التقديم من خلال المكاتب المعتمدة في الدول التي تتوفر فيها، أو مباشرة عبر سفارات المملكة في حال عدم توفر مكاتب الخدمة.

تأشيرة عند الوصول:

يحصل عليها المسافر في منافذ الدخول السعودية، لمواطني الدول المؤهلة أو لحاملي تأشيرات الدول المذكورة أعلاه.

شروط ومتطلبات التأشيرة

تشترط المنصة أن يكون عمر الزائر 18 عامًا على الأقل ما لم يكن برفقة ولي قانوني، وأن يمتلك جواز سفر صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول، وقدرة مالية كافية لتغطية نفقات الإقامة والتنقل داخل المملكة.

كما أكدت المنصة ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة السعودية أثناء فترة الزيارة.

أنشطة مسموح بها

يُسمح لحاملي التأشيرة بـ:

زيارة الأقارب والأصدقاء.

حضور الفعاليات والمناسبات السياحية.

أداء العمرة (باستثناء موسم الحج).

ولا تشمل هذه التأشيرة أداء فريضة الحج.

دعم واستفسارات

دعت وزارة الخارجية جميع المتقدّمين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية في حال وجود استفسارات، وحذّرت من التعامل مع وسطاء أو جهات غير معتمدة لتجنّب الاحتيال.

كما أكدت أن موقع KSA Visa هو الدليل الشامل لجميع متطلبات وإجراءات ورسوم التأشيرات السعودية، ويهدف إلى تقديم تجربة رقمية سهلة ومريحة للزوار من مختلف أنحاء العالم.