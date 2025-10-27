شددت وزارة التعليم، على إدارات التعليم بإلزام المدارس التي تطبق نظام التعليم المدمج ضمن خطط الاستغناء عن المدارس المسائية بمعايير الجدول الدراسي.

وبينت، في دليل الخطط الدراسية في التعليم المدمج، أنه يتعين أن تكون الحصص الدراسية في التعليم الحضوري 7 حصص، وفي التعليم عن بعد يكون الحد الأدنى 11 حصة دراسية، ويكون زمن الحصة في التعليم الحضوري 45 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و50 دقيقة للمرحلة الثانوية، وفي التعليم عن بعد يكون زمن الحصة الدراسية 35 دقيقة كحد أدنى في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و40 دقيقة كحد أدنى في المرحلة الثانوية، مع الاستفادة من تطبيق الحد الأدنى المحدد بما لا يتجاوز 5% من الحصص المخصصة للمواد الدراسية في نظام التعليم الحضوري، مشيرة إلى أهمية تصنيف المواد الدراسية وفقاً لنمط التعلم، كالآتي: حضوري (الأنشطة الطلابية التي يتم تقديمها بشكل كامل بنمط التعليم الحضوري وجهاً لوجه ويخصص زمنها وفق الخطة الدراسية المعتمدة)، وعن بعد (المواد الدراسية التي تدرس بشكل كامل عبر المنصات الرقمية ويخصص لها زمن وفق الشروط المعتمدة)، وهجين (المواد الدراسية التي تدرس بنمط التعليم الحضوري عبر المنصات الرقمية بحيث لا تقل نسبة التدريس الحضوري عن 70% مع الالتزام باستيفاء الحصص الدراسية للمادة خلال العام الدراسي).

وأوضحت، أن المواد الدراسية في نظام هجين تشمل مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والتربية البدنية والدفاع عن النفس والتربية الفنية، بينما في نظام عن بعد تشمل مواد القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية والمهارات والتقنيات الرقمية والمهارات الحياتية والأسرية والتفكير الناقد، على أن تكون حصص النشاط حضورياً.