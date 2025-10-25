يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، يوم غدٍ الأحد، حفل افتتاح النسخة الـ11 من معرض (وظائف 2025)، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، وذلك بمقر شركة الظهران الدولية للمعارض «الظهران إكسبو»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، أن المعرض يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها الغرفة ضمن أهدافها السنوية، كونه يُعد منصة مباشرة تربط بين الباحثين عن عمل من الشباب والشابات، وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح الرزيزاء أن أهمية المعرض تتجلى في تقديمه حلولاً نوعية للشركات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الكفاءات الوطنية المناسبة، من خلال توفير قاعدة بيانات واسعة من المؤهلين، وتمكينه للشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة، عبر ربطهم المباشر بالجهات الباحثة عن موظفين في مختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة لمقدمي خدمات التدريب والتأهيل للمشاركة والتفاعل، وعرض ما لديهم من برامج تدعم تطوير الموارد البشرية وتيسّر عملية المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.