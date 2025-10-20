وجّه أميرُ منطقةِ الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، جميعَ الجهات الحكومية والمحافظات في القطاع التهامي برفع جاهزيتها واستكمال استعداداتها لفعاليات شتاء الباحة ١٤٤٧هـ، بما يُسهم في تعزيز المكانة السياحية والاقتصادية للمنطقة خلال موسم الشتاء.

وأكد أهمية تهيئة المواقع السياحية والمتنزّهات والقرى التراثية والمواقع الزراعية لاستقبال الزوار، وتكامل الجهود بين الجهات الخدمية والبلدية والأمنية، لضمان تجربة سياحية متكاملة وآمنة تُبرز ما تتميز به المنطقة من تنوّع طبيعي وتراثي وزراعي وثقافي، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الميز النسبية لكل محافظة في القطاع التهامي من حيث مقوماتها السياحية والزراعية والتراثية، وتفعيل الأنشطة النوعية التي تُبرز هوية المنطقة وموروثها الغني، عبر فعاليات ثقافية وترفيهية وأسرية تُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وأشار الأمير حسام بن سعود إلى أن موسم شتاء الباحة بات من المواسم الرئيسة التي تعكس رؤية المنطقة في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكّدًا استمرار الدعم والمتابعة لجميع الجهود التي تُسهم في إبراز الباحة وجهةً سياحيةً مميزة على مدار العام.