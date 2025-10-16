آل الشيخ يلتقي المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية الجبل الأسود

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بجدة اليوم، المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين في الشؤون الإسلامية.

وأكد الوزير آل الشيخ أن قيادة المملكة تسعى لنشر منهج الإسلام الوسطي المعتدل القائم على التسامح والمحبة والسلام، وخدمة قضايا المسلمين في شتى أنحاء العالم.

وأشاد آل الشيخ بما تحقق من إنجازات مشتركة في جمهورية الجبل الأسود، ومنها بناء عدد من المساجد وتوسيع مجالات التعاون الدعوي بين الجانبين.

من جانبه، أكد الشيخ رفعت فيزيتش أن المملكة العربية السعودية تمثل قبلة المسلمين ومركز الثقل الإسلامي في العالم، وتحظى بمكانة كبيرة لدى مسلمي الجبل الأسود، مشيرا إلى أن التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية أسهم في دعم العمل الدعوي وتعزيز قيم الإسلام السمحة في بلاده، وبناء المساجد وتنفيذ الدورات العلمية والدعوية التي تنشر الإسلام الوسطي وتعزز رسالة التسامح.