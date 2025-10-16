رفع أمراء المناطق ونوّابهم والوزراء والمسؤولون، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية والثالثة على التوالي. وأشاروا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد علو كعب الرياضة السعودية -بفضل الله- ثم بما سخّرته القيادة من إمكانات مادية وبشرية لدعم الرياضة السعودية في مختلف المجالات. كما أكدوا أن هذا التأهل يثبت قدرة أبناء هذه البلاد على رفع راية الوطن عالياً في المحافل العالمية كافة. ويجسّد ما توليه القيادة من اهتمام بتمكين أبناء الوطن وتشجيعهم على التميز ورفع راية المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ويعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطوّر في ظل رؤية المملكة 2030.كما هنأوا بهذه المناسبة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالتأهل، سائلين الله لهم التوفيق في مشاركاتهم المقبلة، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وأمنها وازدهارها.