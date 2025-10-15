نائب أمير مكة: مشروع بوابة الملك سلمان بمكة يأتي انطلاقاً من الرعاية والاهتمام اللذين توليانهما القيادة لهذه البقعة الطاهرة
أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة، يأتي انطلاقا من الرعاية والاهتمام اللذين توليانهما القيادة لهذه البقعة الطاهرة.

وأفاد أن مكونات المشروع تأخذ في الاعتبار أهمية مكة المكرمة كونها قبلة للمسلمين، وما تزخر به من إرث تاريخي وحضاري، يثري في الوقت ذاته تجربة قاصديها، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ولفت نائب أمير منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لم ولن تدّخر جهدا في سبيل التطوير والتنمية، سائلا الله تعالى أن يديم على الوطن أمنه وعزه ورفعته.

