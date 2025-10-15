أمير مكة: إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة يعكس اهتمام القيادة بالتنمية في المنطقة
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة، يعكس اهتمام القيادة بالتنمية في المنطقة عموما، وفي العاصمة المقدسة خصوصا.

وشدد الفيصل على أن قيادة المملكة العربية السعودية أولت مكة المكرمة اهتماما خاصا كونها قبلة المسلمين ومقصدهم من مختلف أقطار المعمورة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يحمل اسما غاليا على قلب كل مواطن يُسهم في رسم ملامح مستقبل يليق بهذه البقعة الطاهرة.

وسأل الأمير خالد بن فيصل الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

