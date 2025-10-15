«الصحة»: أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول آمنة وفعّالة.. وتحذر من تداول المعلومات المضللة

رصدت وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، مما تسبب في توقف بعض المرضى عن تناول أدويتهم دون استشارة الطبيب المعالج، وهو ما يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامتهم.

ومن منطلق سلامة المرضى، أكدت الوزارة عدم إيقاف أو تغيير أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المعالج، وأن أدوية الكوليسترول، ومن بينها مجموعة الستاتين، تُعد من الأدوية الآمنة والمعتمدة دوليًا ومحليًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات وتقليل المضاعفات لدى المصابين بارتفاع الكوليسترول أو الأمراض المزمنة ذات الصلة.

وشددت على أهمية التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وعدم الخوض في النقاشات أو التصريحات غير الموثوقة التي قد تُسبب لبسًا أو تؤثر سلبًا في سلامة المرضى.

فيما أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يثبت نشره معلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية وفق ما يردها من وزارة الصحة؛ حفاظًا على سلامة المجتمع وتعزيزًا لثقافة الوعي الصحي المبني على المعلومة الموثوقة.