كرّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان المدارس الفائزة في الملتقى الوطني للتميز المدرسي «تميز 2025» الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وحققت 130 مدرسة من تعليم الرياض مستوى التميز في نتائج البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، متصدّرةً إدارات التعليم على مستوى المملكة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، مقدّماً شكره لأمير منطقة الرياض ونائبه على متابعتهما الدائمة وحرصهما على رفع جودة التعليم وتميّز مخرجاته.

وأضاف الدكتور الزارع، أن ما تحقق ثمرة لجهود الكوادر التعليمية والإشرافية والإدارية، مؤكداً أن مدارس تعليم الرياض أصبحت نموذجاً في تطبيق معايير الجودة والتميّز المؤسسي، بفضل الدعم المستمر من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويهدف ملتقى «تميز 2025» إلى تعزيز النموذج السعودي لجودة التعليم العام، وتحفيز التنافسية الإيجابية بين المدارس ومنسوبيها، عبر تبنّي ممارسات فاعلة لتحسين نواتج التعلم، وإبراز المدارس المتميزة على المستوى الوطني لتكون نماذج يُحتذى بها في تطوير التعليم العام واستدامة التميز.