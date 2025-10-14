منقذ متجر زينة السيارات من الحريق.. اليامي: وثّقت الواقعة لهذا السبب!

روى المواطن جابر اليامي تفاصيل إنقاذه وزميله ممدوح الشمري متجرا لزينة السيارات وعددا من المركبات في الجبيل من الاحتراق.وقال في لقاء مع قناة «العربية» إنه خرج بعد أداء صلاة الفجر لممارسة الرياضة، وأثناء سيره انتبه إلى سحب دخان وألسنة لهب في محل زينة سيارات يتوسط عددا كبيرا من المتاجر ورأى عبر الزجاج الشفاف نحو ست سيارات وسارع إلى طرق الباب والمناداة خشية وجود عمال محتجزين في المتجر ولم يرد عليه أحد، فاطمأن من خلو الموقع.وأضاف اليامي أنه صادف مرور شخص قرب الموقع فاستنجد به لإعانته ولم يتردد ممدوح الشمري في مباشرة الحادثة وتصوير ما يجري بهاتفه الجوال حفاظا على ممتلكات المحل واحترازا من وجود مجهولين تسببوا في إشعال الحريق، وأضاف، قصدنا من التصوير توثيق الواقعة.وتابع اليامي أنه سارع بكسر قفل الباب والدخول إلى الموقع وإطفاء النيران ومنع امتداده للمحلات المجاورة ومساكن العمال وأعقب ذلك بالاتصال بالدفاع المدني والشرطة ومالك المتجر وأصحاب السيارات. وقال: «تعرضت لاختناق طفيف بسبب الدخان وراجعت المستشفى وبقيت فيه نحو 12 ساعة وغادرته بسلام».